رئيس الوزراء البريطاني: التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل غير مقبولة

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتهديدات الإيرانية بضربة صاروخية محتملة ضد إسرائيل ووصفها بأنها "غير مقبولة".

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بعد مقتل جنرالين إيرانيين في غارة جوية على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وهو هجوم يعتقد أن إسرائيل نفذته، وفقا للجيش الأمريكي.

وبينما لم تعلق إسرائيل رسميًا على الغارة الجوية، تعهد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بالانتقام، مؤكدًا أن إسرائيل "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب".

وانتقد رئيس الوزراء سوناك، في حديثه اليوم، تصريحات آية الله خامنئي، ووصفها بأنها غير مقبولة. وأكد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدعمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة مثل هذه التهديدات بشكل كامل.

علاوة على ذلك، أكد سوناك اعتراف بريطانيا بإيران باعتبارها خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي، قائلا: لقد اتخذت المملكة المتحدة بالفعل تدابير لحماية نفسها من التهديدات المحتملة القادمة من طهران.

تأتي إدانة رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب تأكيدات مماثلة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل وسط الاستفزازات الإيرانية. وصرح بايدن أمس بأن تفاني الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية لا يزال "صارماً".

مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، تستمر الجهود الدبلوماسية في معالجة الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة، مع تأكيد زعماء العالم من جديد على دعمهم للاستقرار والأمن في المنطقة.