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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك: روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين والهند فبراير الماضي

صدى البلد

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين والهند في فبراير 2024.


وذكرت المنظمة -في تقريرها لشهر أبريل بحسب ما نقلته وكالة الانباء الروسية (تاس)- أن موسكو ضمنت 21% من إجمالي واردات الصين من النفط، موضحة أنه " بشكل عام، ارتفعت واردات البلاد من النفط بنسبة 7٪ في فبراير على أساس شهري إلى 11.1 مليون برميل يوميًا".


ولفتت إلي أن روسيا خفضت إنتاج الهيدروكربونات السائلة بمقدار 40 ألف برميل يوميا في فبراير 2024 على أساس شهري إلى 10.8 مليون برميل يوميا.


وعلى وجه الخصوص، أنتجت روسيا في يناير 9.5 مليون برميل يوميًا من النفط باستثناء المكثفات في يناير، وفقًا لمنظمة أوبك.


وتتوقع المنظمة أيضًا أن ينخفض إنتاج روسيا من الهيدروكربونات السائلة بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى متوسط 10.75 مليون برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار جميع قيود إنتاج النفط الطوعية التي فرضتها موسكو ضمن اتفاق أوبك+.


وفي عام 2025، سيرتفع إنتاج روسيا من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 0.13 مليون برميل يوميا إلى 10.88 مليون برميل يوميا، وفقا لتوقعات (أوبك).

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