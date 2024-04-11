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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كوكاكولا مصر تقرر زيادة أسعار المشروبات الغازية

صدى البلد

رفعت شركة كوكاكولا مصر، أسعار المشروبات الغازية مجددًا بنسبة كبيرة، خاصة للعبوات كبيرة الحجم 1.5 لتر.

 

ورفعت شركة كوكاكولا مصر سعر 1.7 لتر شويبس إلى 31 جنيها، وسعر الصندوق 182 جنيها، كما رفعت الشركة سعر شويبس تونك وصودا وجنزبيل 950 ملي إلى 29.5 جنيه، وسعر شويبس تونك وصودا 1 لتر إلى 29.5 جنيه.

 

أسعار 1 لتر شويبس جولد 

كما أقرت كوكاكولا مصر زيادة على أسعار 1 لتر شويبس جولد لتصل إلى 24.7 جنيه، وسعر عبوة 950 ملي كور بلاستيك يسجل 29.7 جنيه.

 

وأقرت الشركة زيادة على 2.4 لتر كور لتسجل 34،5 جنيه وسعر 1.9 لتر كور دراي يصل إلى 21،7 جنيه وسعر 1 لتر كور دراي يصل إلى 15.5 جنيه وسعر 350 ملي كاندي دراي يسجل 7 جنيهات.

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