رقم ضخم .. المواطن المصري الأول عالميا في استهلاك القمح

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق وعميد معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة، إن القيادة السياسية عملت على زيادة الإنتاجية من نفس الوحدة الزراعية ووصل إنتاج فدان القمح من 15 إردبا إلى نحو 22 إردبا.

وتابع عميد معهد التعاون الزراعي، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج الحبوب في العالم، ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح لكانت هناك مشكلة.

وقال إن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله وبالتالي بمصر، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم، مشيرًا إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية في فدان القمح على مستوى العالم بينما هي الأكثر استهلاكًا أيضًا من القمح ويستهلك المواطن الواحد 180 كيلو جراما من القمح سنويا الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لافتا أن المواطن المصري يعد الاول في العالم في استهلاك القمح.