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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. تكثيف الحملات على المخالفات والتعديات

صدى البلد

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار متابعته لأنشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.


وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن المحافظ تابع جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي شرق المنصورة وطلخا وشربين والمنزلة وميت سلسبيل، فضلا متابعة تنفيذ أعمال إزالة في المهد لسقف هنجر تحت الإنشاء بقرية بدين بالوحدة المحلية بميت علي، وتمت صيانة الأعمدة بمدخل الوحدة المحلية بشها، ووقف حالة تعد تمهيدا لعمل شدة خشبية لصب سقف الدور الأول علوي بقرى كفر الأعجر بالوحدة المحلية بمنية محلة الدمنة .


كما تمت متابعة أعمال النظافة بقرية برق العز وبقرية كفر بدواي القديم التابعة للوحدة المحلية.


وفي حي شرق المنصورة قال محمد أمين رئس الحي إنه تمت متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين وتم تكثيف أعمال النظافة أسفل الكبرى السفلى وأمام المدرسة الأميرية واستمرت أعمال الصيانة اللازمة للإنارة العامة بنطاق الحي.


وفي شربين قال إبراهيم صابر شبكة رئيس المركز إنه تم متابعة أعمال رصف شارع بور سعيد بوضع الطبقة الأسفلتية على مساحة (700 متر طول في 12 مترا عرض) بداية من ميدان البحر حتى مدخل قرية الدبوسي، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للتيسير على المواطنين.
 

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