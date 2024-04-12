بـ84 ألف زائر.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تسجل أعلى نسبة إقبال في تاريخها

أكدت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، الإقبال على الحديقة هذا العام تاريخي وغير مسبوق ومن أعلى نسب الإقبال في تاريخ الحديقة، وشهد زيادة عن العام الماضي بصورة ملحوظة، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشارت إلى أن الحديقة استقبلت نحو 84 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر ، حيث زار الحديقة نحو 11 ألف زائر خلال اليوم الأول، و34 ألف زائر في اليوم الثاني، و39 ألف في اليوم الثالث.

حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا يوميا وحتى الخامسة مساءً، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.