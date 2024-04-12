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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية تشن حملات مكبرة المنشآت السياحية خلال عيد الفطر

صدى البلد

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، حملات مكبرة بمختلف أحياء المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تكليفات محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين. 


وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن وجود منشآتين نظمتا حفلات بدون تصديق من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.


كما أسفرت الحملات عن وجود 3 منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، و21 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وقد تم استدعاء مسؤول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية.


كما تم ضبط ٤ منشآت حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولي وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشآتين تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشآت بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لاستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها، ومنشأة تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الفيس بوك أو عبر بريد الصفحة الرسمية: https://www.fb.com/Alexandria.tourism، أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ww.catr.gov.eg.

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