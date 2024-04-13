أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن لحاق مروان عطية بمباراة القمة

كشف اللاعب أحمد حسن عن فرص لحاق مروان عطية بالقمة بقائمة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي : فرص لحاق مروان عطية بالقمة قائمة وجلسة غدا بين كولر والجهاز الطبي لحسم موقف اللاعب".

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، آخر تطورات إصابة مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عـــاجـــل مروان عطية جاهز للمشاركة في القمة 🦅".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏