عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن لحاق مروان عطية بمباراة القمة

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن فرص لحاق مروان عطية بالقمة بقائمة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي : فرص لحاق مروان عطية بالقمة قائمة وجلسة غدا بين كولر والجهاز الطبي لحسم موقف اللاعب".

 

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، آخر تطورات إصابة مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز. 

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عـــاجـــل مروان عطية جاهز للمشاركة في القمة 🦅".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

وكالة إيرانية تؤكد احتجاز الحرس الثوري لسفينة صهيونية عملاقة بمياه الخليج

"كريم بنزيما أفضل من مبابي" .. نجم ريال مدريد يعلن تفضيله لزميله في تصريحات قوية

مملوكة جزئيا لإسرائيل..أول تعليق أمريكي بشأن الهجوم الإيراني على سفينة في مضيق هرمز

نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد​​​| تعرف عليها

فرصة استثمارية مضمونة|بنك يطرح شهادة بفائدة تراكمية 85% مدتها 3 سنوات

صحف الإمارات| قتلى في هجوم على مركز تسوق بأستراليا.. أيرلندا تقترب من الاعتراف بفلسطين.. وواشنطن تنشر مدمرتين في المتوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم رئيس فيراري| سيارة بـ10 مليارات دولار.. من يمتلكها؟

ما هو الوقت المناسب لتناول العشاء؟ .. لن تصدق

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

فيديو

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ