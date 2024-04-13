مشروع"سينما الشعب" يشهد إقبالا جماهيرا كبيرا في ثالث أيام عيد الفطر

ذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أن مشروع "سينما الشعب" استقبل آلاف المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر لمشاهدة أفلام موسم العيد التي تقدمها الهيئة بأسعار مخفضة بالقاهرة والمحافظات بقيمة 40 جنيها للتذكرة.



وأكدت الهيئة - في بيان اليوم / السبت/ - أن مشروع "سينما الشعب" حقق نجاحا كبيرا حيث شهدت مواقع الهيئة خلال ثالث أيام العيد إقبالا غفيرا، حيث تقدم قصور الثقافة ثلاثة أفلام جديدة في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة من خلال الحفلات التي تبدأ من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.



وأشارت إلى أن مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.



وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد في 16 محافظة، كما شهد مسرح السامر بالعجوزة أمس الجمعة حفلا غنائيا بالمجان أحياه الفنان سامح يسري، وتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، بالإضافة إلى برنامج بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.