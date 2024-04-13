صبحي: مستهدفات الجمهورية الجديدة جعلت مصر مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعلت مصر مركزاً لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.



وقال الوزير - في بيان وزارة الرياضة /اليوم/ السبت- : "استطاعت مصر استضافة أكثر من 422 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر حققت من خلال عوائد اقتصادية وسياحية ورياضية فضلاً عن المكانة التي أصبحت فيها مصر كمركز رياضي عالمي قادر على استضافة مختلف المنافسات والبطولات والأحداث الرياضية، مشيرًا إلى ترتيب مصر في مؤشر المدن للتأثير الرياضي العالمي، حيث احتلت الترتيب الأول إفريقياً وعربياً، ومدينة القاهرة رقم 72 على مستوى العالم ضمن قائمة تضم 608 مدن".



وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية ومنها، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة على مساحة 468 فدانا، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية، وتطرق إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقامة على مساحة 92 فدانا، وبها صالة مغطاة تسع 7500 متفرج، و14 ملعبا خماسيا وقانونيا، ومجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش، وثلاث صالات أنشطة من بينهم صالة لذوي الهمم والذين حازوا على اهتمام القيادة السياسية، مع الحرص على تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم الوزارة.



وأشار الوزير إلى تحقيق أبطال مصر الرياضيين أكثر من (3430) ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق (584) ميدالية متنوعة من بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة (350) لاعبا ولاعبة بارالمبيين.



وأكد وزير الرياضة، حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي، فضلًا عن كون مصر أكبر دولة تستضيف مقرات الاتحادات الرياضية على المستوى القاري، حيث تستضيف (24) اتحادا رياضيا إفريقيا، و(15) اتحادا رياضيا عربيا.



وقال الدكتور أشرف صبحي:" تتواجد مصر في أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لـ11 اتحادا رياضيا وتصدر المركز الأول في 4 لعبات رياضية فضلاً عن صدارة مصر على مستوى القارة الإفريقية والتي تستضيف مقرات دائمة للاتحادات الرياضية وكذلك دعم الرموز الرياضية المصرية للتواجد وتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية حيث أصبح لدى مصر 35 مصريا يتبوؤون رئاسة اتحادات رياضية قارية وعالمية وعربية و39 نائبا لرؤساء الاتحادات و24 رئيس لجنة دولية وقارية و112 أعضاء للجان المختلفة وأعضاء للمكاتب التنفيذية ومستشارين للاتحادات وأمناء وسكرتيري عموم ومراقبي مباريات ورؤساء للمناطق بالاتحادات الدولية بمختلف الاتحادات القارية والعربية والعالمية، وذلك بفضل دعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة وتواصل مستمر مع مسؤولي جميع الاتحادات الرياضية القارية والعالمية والعربية.



وفي هذا الشأن، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذي يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلى قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.



ولفت الوزير إلى أن هذا يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية، مبينا أن هذه الثقة أيضًا جاءت من خلال تفوق الدولة المصرية في تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التي اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية، مؤكدًا على أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات في ظل الدعم والمساندة اللامحدودة من قبل رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية والأبطال الرياضيين.

