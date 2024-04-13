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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : تجهيز التقاوى وتوزيعها مبكرا على الفلاحين قبل بدء الموسم

صدى البلد

قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بزيارة الى محطة اعداد وغربلة التقاوى بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ وذلك لمتابعة اعداد وتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ، بحضور الدكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن وبعض المسئولين عن الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص التقاوى ومحطة سخا .


وشملت الزيارة الاطمئنان على تقاوى أصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوى الأرز والذرة .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل قطاعات الوزارة خلال اجازة العيد وكذلك تجهيز التقاوى وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ.


السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجيهاته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك متابعة حصاد القمح وإعداد التقاوى للعروة الصيفية

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