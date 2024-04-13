قرار عاجل من الخطوط الجوية الكويتية بعد بدء الهجوم الإيراني

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، تحويل مسار جميع الرحلات القادمة و المغادرة بعيداً عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقاً لخط سيرها الجديد.

وقالت في بيان لها: "نظراً للحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة و حرصاً من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة مسافريها ، فقد تقرر تحويل مسار جميع الرحلات القادمة و المغادرة بعيداً عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقاً لخط سيرها الجديد".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل.

وقال: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف: "جيش الدفاع وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها. في إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد. وتم التشويش بشكل مركّز ومؤقت".