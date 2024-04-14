احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن تحذيرات هامة للوقاية من مرض السرطان.

وكتبت سماح عند شراء الطماطم ابتعد عن الطماطم التي تحتوي علي عفن أسود لأن العفن ده فطر بيفرز سموم وبتدخل على الكبد وتتراكم وبتسبب سرطان الكبد.

- عند شراء البطاطس ولقيتيها طرية اضغطي عليها شوية وإذا كانت البطاطس ناشفة ولكن فيها بقع لونها بني عند الطرف لا تشتريها أبدا.

إذا خزنت البطاطس في إضاءة عالية بتنتج مادة اسمها السولانين وتتراكم في الجسم وتسبب سرطان على المدى الطويل وتظهر باللون الأخضر، ويمكن إزالتها واستخدام الجزء السليم.

إذا كانت البطاطس بها براعم تكون السولانين وإذا كانت حجم البطاطس كبير يجب إزالة البراعم والجزء الأخضر مع النسيج السليم في البطاطس طالما لسه البطاطس جامدة.

- البصل نأخد بالنا جدا من وجود قشرة سوداء على الغلاف الخارجي للبصلة أو تحت قشرتها، وده فطر اسمه فطر الأسبرجلس Aspergillus بيسبب حساسية للجيوب الأنفية والصدر وكمان ممكن يسبب عدوى للجلد والأظافر والعيون.



لذلك يجب إزالة القشرة التي يوجد بها العفن الأسود والقشرة وتغسل البصلة جيد جدا والسكيت المستخدم ولوح التقطيع وباقي البصلة يمكن استخدامها لأن مشكلة العفن الأسود إنه مادة مش بتتكسر بحرارة الطبخ، ولا بالهضم، ولا بيتم إخراحه من الجسم هو عامل مسرطن بارتفاع نسبته مع تكرار أكل مأكولات ملوثه به.