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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

صدى البلد

بعد العيد تود الأمهات تقديم اكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحواوشي بالعيش الابيض

المكونات
– 5 خبز شامي.
– 500 جرام لحم مفروم.
– ملح، فلفل اسود، بهارات، حبهان مطحون، قرفة، ورق لاورا (حسب الرغبة).
– ثمرة بصل كبيرة الحجم.
– 2 حبة فلفل رومي مفروم.
– زبدة.

طريقة التحضير
1- تمزج جميع المكونات جيدًا.
2- يدهن الخبز بالزبدة.
3- توزع اللحم في الخبز، وتفرد جيدًا.
4- يلف الخبز جيدًا بورق الفويل، ويدخل في درجة حرارة مرتفعة لمدة 20 دقيقة.
5- بعد اتمام النضج أزيلي ورق الفويل واتركيه في الفرن لمدة دقيقة. يأخذ لون على كل جانب

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