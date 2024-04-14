طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

بعد العيد تود الأمهات تقديم اكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحواوشي بالعيش الابيض
المكونات
– 5 خبز شامي.
– 500 جرام لحم مفروم.
– ملح، فلفل اسود، بهارات، حبهان مطحون، قرفة، ورق لاورا (حسب الرغبة).
– ثمرة بصل كبيرة الحجم.
– 2 حبة فلفل رومي مفروم.
– زبدة.
طريقة التحضير
1- تمزج جميع المكونات جيدًا.
2- يدهن الخبز بالزبدة.
3- توزع اللحم في الخبز، وتفرد جيدًا.
4- يلف الخبز جيدًا بورق الفويل، ويدخل في درجة حرارة مرتفعة لمدة 20 دقيقة.
5- بعد اتمام النضج أزيلي ورق الفويل واتركيه في الفرن لمدة دقيقة. يأخذ لون على كل جانب