طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

بعد العيد تود الأمهات تقديم اكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحواوشي بالعيش الابيض

المكونات

– 5 خبز شامي.

– 500 جرام لحم مفروم.

– ملح، فلفل اسود، بهارات، حبهان مطحون، قرفة، ورق لاورا (حسب الرغبة).

– ثمرة بصل كبيرة الحجم.

– 2 حبة فلفل رومي مفروم.

– زبدة.

طريقة التحضير

1- تمزج جميع المكونات جيدًا.

2- يدهن الخبز بالزبدة.

3- توزع اللحم في الخبز، وتفرد جيدًا.

4- يلف الخبز جيدًا بورق الفويل، ويدخل في درجة حرارة مرتفعة لمدة 20 دقيقة.

5- بعد اتمام النضج أزيلي ورق الفويل واتركيه في الفرن لمدة دقيقة. يأخذ لون على كل جانب