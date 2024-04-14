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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم وصفات سهلة وبسيطة نقدم لكي طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة.


المقادير
1/2 كيلو فراولة صغيرة
1 ملعقة كبيرة دقيق
1+1/4 كوب سكر
2/3 كوب زيت
2 عدد بيض
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1/4 كوب عصير ليمون
1 كوب زبادي
2+1/4 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ذرة ملح
رشة فانيليا


خطوات التحضير
في بولة نضع الفراولة وعليهم الدقيق ونقلب.
في بولة أخرى نضع البيض والفانيليا والسكر ثم نضيف الزيت وعصير الليمون وبشر الليمون ثم الزبادي والددقيق والبيكنج بودر ونقلب جميع المكونات.


يوضع الخليط في صينية الكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 دقيقة ثم تقدم وبألف هنا.

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طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

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