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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد في واقعة الطالب المتهم بقتـ ل زميله بالقليوبية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر بالقليوبية، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.


وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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