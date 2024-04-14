غدرت بهم.. اعترافات مرعبة للمتهم بقتـ.ل 3 مصريين في قطر

اعترافات مثيرة قالها المتهم بق.تل 3 مصريين في قطر، حيث باشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال شقيق أحد المجني عليهم في الحادث الذي وقعت أحداثه في شقة سكنية بدولة قطر.

أدلى المتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر باعترافات تفصيلية حول الحادث، وذلك عقب القبض عليه في مطار القاهرة بعد عودته هاربا من جريمته في قطر، حيث تبين من التحريات أن الشاب يدعى ت م - يعمل مبلط سيراميك، وارتكب جريمة ق.تل 3 شبان داخل شقة في قطر.



وقال المتهم بق.تل 3 مصريين في قطر «أنا سافرت قطر عشان أحضر كأس العالم، وبعدين قررت إني أهرب هناك، وفضلت موجود في قطر، وحاولت أدور على أي شغل لكن فشلت، وفضلت قاعد في الشوارع لحد ما قابلني 3 شباب اسمهم عبدالسلام وجمعة وعلي، وعرفوا حكايتي وقالولي إحنا ولاد بلد واحدة وهناخدك معانا الشقة».





وتابع المتهم ت م في التحقيقات أمام نيابة حوادث شرق القاهرة «أنا قولتلهم مش معايا أي فلوس خالص، ومش لاقي مكان أنام فيه وروحنا الشقة كلنا، وجابولي أكل وبعدين قالولي هنحاول نشوف لك شغل، وساعتها عبد السلام وعلي كانوا بيدورا على شغل عشاني، لكن جمعة كان دايما قلقان مني ومش مرتاح لوجودي وفضلت قاعد معاهم لحد نهاية شهر رمضان».

وأضاف قات.ل 3 مصريين في قطر باعترافاته «في آخر رمضان بلغوني أنهم مش لاقيين شغل وأنا لازم أرجع، وأنهم هيساعدوني في الرجوع وفعلا جمعة راح حجز لي تذكرة سفر للقاهرة، ورجع قالي إن ميعاد السفر رابع أيام عيد الفطر الساعة 6 الصبح، وبعدها خططت لارتكاب الجريمة عشان أسرق فلوسهم وأهرب».

وتابع قات.ل 3 مصريين في قطر قائلا «قبل السفر بكام ساعة روحت مسكت آلة حادة وقت.لت بيها عبد السلام وأخوه جمعة وهما نايمين، وجمعت كل الفلوس والموبايلات بتاعتهم، وجيت أهرب لقيت علي صاحبهم داخل روحت قت.لته هو كمان، وحطيت الجثث في أوضة وأخدت كل حاجة، وقعدت نضفت البيت كويس، وخرجت على المطار عدل وأول ما خرجت من مطار القاهرة اتقبض عليا».