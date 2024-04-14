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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الكويتية تعرب عن قلقها من التصعيد في المنطقة

هجوم إيران
هجوم إيران

أعربت عدة دول ممثلة في وزارة الخارجية عن قلقها من مما يجري من تصعيد في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على كيان الإحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري.
 

ودعت الوزارة الكويتية إلى ضبط النفس وتجنب مخاطر التصعيد.


بينما أوردت  وكالة الأنباء الإماراتية البيان  الإماراتي الذي دعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية كذلك إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وسبق أن دعت  سلطنة عمان للالتزام بالقوانين الدولية وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى متابعتها باهتمام بالغ تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة وخطورة انعكاساته ونؤكد أهمية ضبط النفس.

 

وزارة الخارجية الهجوم الإيراني الوزارة الكويتية

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