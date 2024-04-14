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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيارات إسعاف وطواقم أطباء.. خدمات علاجية شاملة في بطولة إفريقيا للطائرة

صدى البلد

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الاهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة التي تنطلق مبارياتها اليوم الأحد.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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