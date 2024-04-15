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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بطارية ممتازة وكاميرا فائقة.. أفضل موبايل شبابي من سامسونج في 2024

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy M55

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها للفئة المتوسطة والشبابية Galaxy M55 بعدد من المواصفات المميزة ، أبرزها بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

وتتميز البطارية بتوفير يوم كامل من الاستخدام مع وقت أقل في الشحن عند الشحن من 0 إلى 100٪، ويمكن أن تحدث فرقًا ملحوظًا في النصف ساعة الأولى أو نحو ذلك، إلى جانب توفير كابل من نوع USB-C. بحسب “ سامسونج موبايل”. 

ويضم هاتف سامسونج Galaxy M55، شاشة من نوع Super AMOLED Plus، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M55 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقنية OIS إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy M55، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام Android 14، و 4 سنوات من تحديثات أندرويد و5 سنوات من تصحيحات الأمان .

سامسونج هواتف سامسونج Galaxy M55 ميزات Galaxy M55 مواصفات Galaxy M55

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