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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به القاهرة.

البداية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عنصرا إجراميا شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به ، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2,5 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.


تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عدد من الأقراص المخدرة .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2,5 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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