بعد الهجوم الإيراني .. إعلام عبري: نتنياهو يقرر تأجيل شن عملية رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل شن عملية في رفح؛ وذلك بعد الهجوم الإيراني بالأمس.

وقالت الهيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أرجأ موعدا كان مقررا لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن نتنياهو كان مستعدا لتوجيه ضربة لإيران بعد الهجوم لكنّه تراجع بعد حديثه مع بايدن.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، ما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.