بعد اتهامها بمساعدة إسرائيل في إسقاط المسيرات.. الأردن يتخذ إجراءً ضد طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن استدعاء، سفير إيران لدى عمان لتحذير طهران ومطالبتها بضرورة التوقف عن الإساءات والتشكيك في مواقف المملكة.

جاء ذلك بعد اتهام طهران لعمان بمساعدة إسرائيل في إسقاط مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الهجومية الليلة الماضية.

وقالت الوزارة الأردنية على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": "كل ما يشكل تهديدا للأردن ولأمن الأردنيين، نواجهه بجميع قواتنا وقدراتنا".

وفي الوقت نفسه، أخبر العاهل الأردني، الملك عبد الله، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مكالمة هاتفية أن أي تصعيد إضافي من إسرائيل ردا على الهجمات الإيرانية من شأنه أن يوسع الصراع في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته.

وأكد أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية، مجددا التحذير من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات في المنطقة.