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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل زراعة الإسكندرية: حقول القمح هذا العام بحالة ممتازة ومبشرة

صدى البلد

أجرى الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية جولة تفقدية لزمام إدارة العامرية الزراعية لمتابعة حالة محصول القمح، وآخر الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد، مؤكدًا أن جميع حقول القمح بحالة ممتازة ومبشرة وخالية من أية إصابات فطرية أو حشرية.

وطالب قاسم -في بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم الأحد- المهندسين بضرورة توعية المزارعين بأهمية توريد أكبر كمية قمح هذا العام، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد والتواصل المستمر مع المزارعين ومتابعة محصول القمح، استعدادًا للحصاد والتوريد.

وتابع قاسم محصول صنف "سدس ١٤" و"جيزة ١٧١" و"سخا ٩٥" و"مصر ٣" في الأراضي الواقعة في زمام إدارة العامرية الزراعية، مشيرًا إلى أن جميع الحقول بحالة ممتازة وجميع الحقول خالية من أية إصابات فطرية أو حشرية.

وأكد قاسم أن "القمح هذا العام بحالة ممتازة وهو موسم مبشر بالخير لجمهور المزارعين بالإسكندرية ومصرنا الحبيبة".

وخلال جولته، ناقش وكيل الوزارة مع مسئولي الجمعيات الزراعية بالعامرية استعداداتهم لموسم تجميع الأقماح هذا العام، وإتمام عملية التوريد وتسهيل جميع الصعوبات أمام المزارعين والأعمال التي تقوم بها الجمعيات والخدمات التي تقدمها للمزارعين.

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