ذكرى ميلاد زينب صدقي|نجت من موت محقق بسبب هذه المسرحية.. وهذا اسمها الحقيقي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زينب صدقي، والتي تميزت بدور الأم، وكانت حياة الراحلة تمتلئ بالعديد من المواقف الإنسانية.

اسمها الحقيقى ميرفت عثمان صدقى واختارت "زينب صدقى" ليكون اسمها الفنى، وبدأت مسيرتها الفنة من خلال مسرح نجيب الريحانى وورمسيس

تزوجت مرة واحدة ولم يدم زواجها الا 6 اشهر، و تبنت ابنة احد العاملين فى الاوبرا وعرفت بعدها بـ ميمى صدقى.

قدمت العديد من الافلام ابرزها " البنات والصف ، سنوات الحب ،الراهبة ،وفاء للابد "، ونالت الجائزة الأولى في التمثيل في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى.

وتعرضت "صدقي" إلى موت محقق أثناء مشاركتها فى مسرحية " أحدب نوتردام"، حيث كان من المقرر أن تتعرض الشخصية التي تلعبها إلى الشنق فى نهاية المسرحية، حيث كان من المفترض أن يتم الاستعانة بخدعة توهم المشاهد أنها فعلًا يتم شنقها، إلا أنه حدث خطأ تقني، قبل أن يتم تدارج الأمر فى اللحظات الأخيرة.