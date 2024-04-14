رشا الجندي: فكرة مسلسل بابا جه عبقرية وتحل مشكلة أسرية كبيرة

أكدت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن فكرة مسلسل "بابا جه" عبقرية، مشيرا إلى أن المسلسل سلط الضوء على عدم وجود دور الأب في حياة الطفل، وانعكاساته التي تؤثر في شخصية الطفل.

وقالت رشا الجندي، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الطفل يحتاج إلى العاطفة سواء من الأب والأم، مؤكدة أن الأم بمفردها لا يمكن أن تقدم العاطفة بشكل كامل للطفل.

وتابعت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أنه لا بد أن يخصص الأب جزء من وقته لأطفاله، مؤكدا أنه يجب أن يعمل على مشاركتهم في كافة الأشياء.