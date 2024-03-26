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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه الحلقة الأخيرة.. ظهور خاص لأبناء أكرم حسني

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه"،طلب جودي لوالدها عبر تطبيق مشروع بابا جه.

و التقى هشام بابنته في مكان عام وهذا الأمر صدمه، وحاول تبرير انشغاله عنها خلال الفترة الماضية.

 


 كما رفض بيع مشروع بابا جه مقابل 30 مليون جنيه،و قام هشام بإعلان علني على التلفزيون بأن لا شيء يمكن أن يحل محل وجود الأب.

واكتشف هشام فيما بعد أن ابنته كانت ترغب في استئجاره لتنفيذ طلباتها، مما جعله يدرك أنه كان يهتم بجميع الأطفال ما عدا ابنته.


 

في النهاية، قرر هشام فتح محل لبيع الكشري تحت اسم "بابا جه"، وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا بعد أن أصبح هشام مشهورًا.

 

كما شهدت الحلقة ظهور أبناء أكرم حسني، روبا وياسين، حيث قام أكرم بتقديمهما وهما يبحثان عن "أب للإيجار" نظرًا لغيابه عنهما بسبب التصوير. 

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس .

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

اكرم حسني الطفل سليم مصطفي أمير محروس سامي مغاوري مسلسل بابا جه

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