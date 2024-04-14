متخصص: إيران استخدمت أسلحة ضعيفة في هجومها على إسرائيل.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، عن تداعيات العملية الإيرانية العسكرية على إسرائيل.

وقال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: رد إيران تحركت بسبب مقتل 123 عنصرا من عناصر الحرس الثوري على يد تل أبيب، وعملية أمس تعد تصفية للضغوط الداخلية بسبب أحداث غزة.

وأشار إلى أن هناك أزمات وضغوط اقتصادية شديدة على إيران زيادة على الأزمة التشريعية الداخلية، زيادة على حفظ ماء وجهها بالمغامرة العسكرية.

وتابع: الجبهة الايرانية الداخلية أصبحت أكثر تماسكا، مضيفا: "إيران استخدمت أسلحة ضعيفة في هجومها على إسرائيل".