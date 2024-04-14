عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص: إيران استخدمت أسلحة ضعيفة في هجومها على إسرائيل.. فيديو

أحمد لاشين
أحمد لاشين

تحدث الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، عن تداعيات العملية الإيرانية العسكرية على إسرائيل.

txt

السفير حسين هريدي: الهجوم الإيراني سيغير الاستراتيجية العليا بالشرق الأوسط.. فيديو

txt

محمد الغباري: إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بكونها صديقا وليس عدوا.. فيديو

وقال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: رد إيران تحركت بسبب مقتل 123 عنصرا من عناصر الحرس الثوري على يد تل أبيب، وعملية أمس تعد تصفية للضغوط الداخلية بسبب أحداث غزة.

وأشار  إلى أن هناك أزمات وضغوط اقتصادية شديدة على إيران زيادة على الأزمة التشريعية الداخلية، زيادة على حفظ ماء وجهها بالمغامرة العسكرية.

وتابع: الجبهة الايرانية الداخلية أصبحت أكثر تماسكا، مضيفا: "إيران استخدمت أسلحة ضعيفة في هجومها على إسرائيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

الحرارة هتوصل 38.. تحذير رسمى من مركز المناخ حول طقس الأسبوع

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلات هامة قبل لقاء القمة| تفاصيل

واشنطن لا تسعى للتصعيد..وزير الدفاع الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني

روسيا تهاجم مجلس الأمن: صمت عن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بسوريا

بـ 13 دعاء قبل النوم في شهر شوال.. تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات والبركات

5 جرائم قـ.ـتل في أجازة العيد| سائق ينهي حياة مدرس .. ومعركة طاحنة في كرداسة

بعد هجوم طهران على إسرائيل.. وزير الخارجية الإيراني يهاتف نظيره السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم .. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

إصابة بيده .. محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ