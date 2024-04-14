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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة الكويت تعلن تضامنها مع سلطنة عمان جراء الأمطار الغزيرة والسيول

الكويت
الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي مما أدى إلى سقوط 12 شخصاً وفقدان آخرين.
 

وتؤكد دولة الكويت وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب الأشقاء في عمان لتخطي الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الأزمة.

 كما تتقدم بخالص تعازيها إلى سلطنة عمان حكومةً وشعباً، بسقوط الضحايا، داعية المولى عز وجل بأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

لقي 12 شخصاً مصرعهم على الأقل في سلطنة عُمان، الأحد، بعدما جرفتهم السيول جرّاء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

وذكر قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان أنه تم تسجل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، بينهم عُمانيان، و9 طلاب، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جاريّاً عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

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