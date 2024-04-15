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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق: الأبيض أفضل فنيًا من الأهلي.. وسامسون مفاجأة جوميز في القمة

صدى البلد

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم القلعة البيضاء، سيكون مفاجأة جوزيه جوميز المدير الفني في مباراة القمة أمام الأهلي.


قال محمد صلاح لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، سامسون أكينيولا يقدم مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة، ولديه رؤية جيدة داخل المستطيل، ولا بد من منحه الثقة الكاملة بالمشاركة أساسيًا أمام الأهلي.


وأضاف مدرب الزمالك السابق، أتمنى أن يعتمد جوميز على الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة كثنائي إرتكاز أمام الأهلي، مع الدفع بعبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب.


وشدد صلاح على أن فريقه هو الأفضل فنيًا خلال الفترة الحالية من منافسه الأهلي، ويمر بفترة استقرار فني عكس منافسه، قائلًا الظروف مهيئة لتحقيق الزمالك الفوز على الغريم التقليدي.


وأكد نجم الزمالك السابق، على أن فريقه سيتأثر بغياب محمود شيكابالا قائد الفريق لما يملكه من خبرات وقدرات فنية مميزة، ولكن هذا لم يمنع قائد الفريق عن دعمه لزملائه خلال الأيام الماضية بعقد عدة جلسات فنية وتحفيزية قبل مواجهة الأهلي.

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