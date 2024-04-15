حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية

أحيا مساء أمس المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.



وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.





تامر عاشور هيجيلي موجوع

من جهة أخرى، تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” لـ تامر عاشور، من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

أغاني تامر عاشور

كان طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت، من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.