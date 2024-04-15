بعد فيضانات المضيبي.. أمير الكويت يبعث برقية تعزية إلى سلطان عمان

بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية المضيبي وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية؛ بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت أمس الأحد عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي مما أدى إلى وفاة 12 شخصا وفقدان آخرين.

وتؤكد دولة الكويت وقوفها إلى جانب الأشقاء في عمان لتخطي الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الأزمة، كما تتقدم بخالص تعازيها إلى سلطنة عمان حكومة وشعبا بسقوط الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.