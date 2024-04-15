عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فيضانات المضيبي.. أمير الكويت يبعث برقية تعزية إلى سلطان عمان

أمير الكويت وسلطان
أمير الكويت وسلطان عمان

بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية المضيبي وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية؛ بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت أمس الأحد عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي مما أدى إلى وفاة 12 شخصا وفقدان آخرين.

وتؤكد دولة الكويت وقوفها إلى جانب الأشقاء في عمان لتخطي الظروف الصعبة الناتجة عن هذه الأزمة، كما تتقدم بخالص تعازيها إلى سلطنة عمان حكومة وشعبا بسقوط الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

الخارجية الكويتية أمير الكويت خارجية الكويت سلطان عمان سلطان عمان هيثم بن طارق سلطنة عمان وزارة الخارجية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

صيام شهر شعبان.. فضله وأحكامه وكم يوما يُسن للمسلم فيه

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد لـ المملكة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

خالد الغندور: لاعبو الزمالك عندهم عقدة من الأهلي مهما تفوقوا

وفاة والد الكابتن وليد سليمان نجم الأهلي السابق

راقبوا السماء.. تفاصيل حدوث ظاهرة فلكية في سماء مصر غدا الثلاثاء|ورد قاطع من دار الإفتاء

عضو كنيست إسرائيلي: نتنياهو سمع لبايدن وأعطى أمرا بعدم مهاجمة إيران

مرور القاهرة: اليوم فتح مسطح نفق الملك الصالح

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

ضيق وشفاف.. نادين نسيب نجيم بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ