المنطقة على حافة الهاوية.. ألمانيا تحذر من أي هجوم إيراني جديد على إسرائيل

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إيران من أي هجوم آخر على إسرائيل، داعيًا تل أبيب إلى المساهمة في خفض التصعيد بعد الهجوم الإيراني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا شولتس إسرائيل إلى ضبط النفس، بعد الهجوم الإيراني ومنع التصعيد.

وقال "الجميع متفقون على أن الطريقة التي تمكنت بها إسرائيل من صد هذا الهجوم بنجاح مثيرة للإعجاب حقا"، مضيفا أن “هذا نجاح لا ينبغي التخلي عنه، وبالتالي نصيحتنا هي المساهمة في وقف التصعيد”.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن النظام الإيراني وضع المنطقة على حافة الهاوية بهجومه الأخير على إسرائيل.

وأضافت بيربوك أن إيران معزولة، وعلى إسرائيل التصرف بدبلوماسية الآن للاحتفاظ "بالانتصار الدفاعي".