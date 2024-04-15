بعد تأجيله.. سعد لمجرد يحيي حفلا غنائيا في القاهرة اليوم

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائى ضخم مساء اليوم داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، وذلك بعد تاجيله لمدة يوم واحد فقط بسبب تعليق الطيران بين مصر ولبنان أول أمس.



وكتب سعد لمجرد على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: جمهوري الحبيب نظرا للظروف الراهنة وتعليق رحلات الطيران بين لبنان ومصر تم تأجيل حفل مصر إلى اليوم الموافق ١٥ إبريل أشوفكم على خير .





أخر حفلات سعد لمجرد

وكانت آخر حفلات سعد لمجرد أول أمس فى لبنان ضمن جولته الغنائية التى بدأها منذ بداية موسم عيد الفطر وأحيا لمجرد حفله بلنان وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.





أعمال سعد لمجرد

اقتربت أحدث كليبات الفنان سعد لمجرد “محتال الحب” من تحقيق المليون مشاهدة ، بعد ساعات من طرحها على موقع “يوتيوب” .

وطرح الفنان سعد لمجرد أحدث كليباته الغنائية باللهجة اللبنانية بعنوان "محتال الحب"، عبر قناته بموقع "يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية .

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش دويتو غنائي وكليب جديد بعنوان "عندي فكرة" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل فني فريد شعاره الطرب ، يستمتع خلاله الجمهور بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات .