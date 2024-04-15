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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة ندا تكشف تفاصيل الفوز بالمركز الأول في كأس العالم للتجديف

صدى البلد

قالت غادة ندا لاعبة المنتخب الوطني الفائزة بالمركز الأول في بطولة كأس العالم 2000 متر سيدات  بإيطاليا، إنه لا يوجد شيء سهل أو صعب، لكن هناك حاجة إلى العزيمة والإصرار، مشددةً على أن الاحتكاك في البطولة كان قويا للغاية.

وأضافت "ندا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "منذ شهر لعبت المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم، والاحتكاك يمنحني الخبرة الكافية والمطلوبة .. وكل مرة ألعب بشكل أفضل من المرة السابقة".

وتابعت لاعبة المنتخب الوطني: "الطقس كان جيدا إلى حد ما في وقت المناسبة، والمدربون لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الطقس، في ظل تغير الظروف، وكان معي الكابتن محمد جمعة والمدير الفني محمد طه وقدما لي المساعدة ووجهوني قبل انطلاق السباق حول الطقس واللاعبين المنافسين". 
 

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