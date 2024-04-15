"خداع العقل.. خبير تنمية بشرية يكشف طرق استعادة النشاط بعد إجازة العيد|فيديو

تحدث الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكي، عن طرق استعادة النشاط مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر والراحة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف طارق إلياس خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب النوم مبكرًا في آخر يوم إجازة حتى يتم الاستيقاظ في وقت مبكر لتأهيل الجسم للذهاب إلى العمل.

واستكمل:"يجب أن يكون البيت هادئا في اليوم الأخير من الأجازة، بينما تتمثل الخطوة الأخيرة في خداع العقل على أنك في العمل حاليًا، وإرهاق الجسم وانغماسه في طريقة العمل، وقراءة أي كتاب قبل النوم.