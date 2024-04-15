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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي لتنظيم الاتصالات: قدمنا خطا لذوي الهمم بتخفيض 50%

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحرص على التواصل مع ذوي الهمم وأطلق مبادرات عديدة في هذا الإطار.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "عملنا على حل المشكلات التي يعانون منها، مثل التواصل مع شركات المحمول سواء التواصل مع مركز تلقي الشكاوى أو الذهاب إلى فروع شركات المحمول والتعامل معهم بلغة الإشارة هناك أو المواقع والتطبيقات الخاصة بشركات المحمول".

وتابع " القومي لتنظيم الاتصالات": "أصدرنا قواعد خاصة في شركات المحمول في إبريل، وبدأت في تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى الخدمات والباقات التي أصدرناها لذوي الهمم مثل خط 50% تخفيض في كل فروع شركات المحمول وألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل فروعها، سواء الرامبات أو الأماكن الخاصة بذوي الهمم، وأن يكون لهم أولوية الحصول على الخدمات".

وأوضح، أن أي شخص من ذوي الهمم يذهب إلى الفرع يجب أن تكون له أولوية الحصول على الخدمة بطريقة فورية، وإن أراد الحصول على الخط المخفض 50% يجب أن يقدم الأوراق الثبوتية. 
 

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