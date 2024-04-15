المغرب يحبط محاولة هجرة 118 شخصاً بطريقة غير شرعية

أحبطت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، أمس الأحد، محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية عبر المنافذ البحرية، بعد إيقاف قاربيْن على بعد 22 كيلومتراً و19 كيلومتراً على التوالي، جنوب غرب مدينة طرفاية، وعلى متنهما ( 118 ) شخصاً من جنسيات عدة.

وحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، ونشرته صحف المغرب المحلية، فقد تبين أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مشيرةً إلى أن من بينهم 9 نساء و3 قُصر.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة، للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن. .