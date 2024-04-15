عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يحبط محاولة هجرة 118 شخصاً بطريقة غير شرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحبطت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، أمس الأحد، محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية عبر المنافذ البحرية، بعد إيقاف قاربيْن على بعد 22 كيلومتراً و19 كيلومتراً على التوالي، جنوب غرب مدينة طرفاية، وعلى متنهما ( 118 ) شخصاً من جنسيات عدة.

وحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، ونشرته صحف المغرب المحلية، فقد تبين أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مشيرةً إلى أن من بينهم 9 نساء و3 قُصر.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة، للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن. .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

الأكثر امتلاكا للطائرات بدون طيار... المغرب الثاني إفريقيا والمركز الأول مفاجأة

زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

10 ملايين طن زيادة بصادرات المغرب للحبوب لتعويض آثار الجفاف

الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر

12 براءة اختراع جديدة يوميا في الجزائر

الجزائر ترسل 168 طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

متفوقا على إسبانيا.. صادرات المغرب من الطماطم لبريطانيا تصل إلى 190 مليون يورو

خير كتير.. غزارة الأمطار ترفع نسبة ملء خزانات 7 سدود في المغرب

ترشيحاتنا

أمريكا قلقة من تهور إسرائيل| رد الاحتلال على ضربة إيران قد يؤدي لحرب إقليمية

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

لحظة وصول أسرة سائق أوبر جلسة محاكمته في قضية حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لـ حزب الله في جنوب لبنان

قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفاتها

المغرب يحبط محاولة هجرة 118 شخصاً بطريقة غير شرعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ