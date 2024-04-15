إصابة سيدة وطفليها إثر حادث سير ببني سويف

أصيبت سيدة وطفليها بينهم رضيع اليوم الإثنين، إثر انقلاب دراجة بخارية أثناء سيرها في الطريق المؤدي لمدينة بني سويف الجديدة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود إشارة لغرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق المؤدي إلى مدينة بنى سويف الجديدة بالقرب من المنطقة الصناعية أمام بوابة مرور النقل الثقيل شرق النيل، ووقوع مصابين بينهم طفلين.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين انقلاب الدراجة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها «ط. م»، مما أسفر عن إصابة زوجته «ب.ا»31 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونجليه «أنس» عامين، و«حور» 4 شهور رضيعة، وجميعهم يقيمون في مدينة بني سويف الجديدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، وتحرر محضرًا عن الواقعة.