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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ يطالب بزيارات ميدانية لمحافظات التأمين الشامل للتعرف على المعوقات

علي مهران رئيس لجنة
علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة لوقفة لبحث التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،  أن هدفنا العمل على نجاح  المنظومة، لافتا الي أن هناك اسئلة تم توجيها للحكومة، يوم 9 يناير 2023  حيث عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا مع مسئولي التأمين الشامل، لضم محافظة للمرحلة الثانية وتم الاستقرار علي المنيا لما لها من بنية تحتية واستدامة مالية،  ونشكر الحكومة علي الاستجابة لطلبات اللجنه وتم الاعلان عنها بالمرحلة الثانية، ولكن منذ الاستقرار علي المنيا ماذا جهزت لهذا الموضوع، سواء العاملين من أطقم طبية أو عاملين أو منشأت،حيث أن محافظة المنيا عدد سكانها يساوي عدد سكان محافظات المرحلة الأولي أجمع، وليس بها سوي 3 مستشفيات معتمدة، هل يمكن تقديم الخدمة لـ7 مليون مواطن من خلالهم.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة جدا، وهي عبارة عن  مستشفي واحدة فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد، حتي الصيدليات التي تم اعتمادها لم تستفيد من الاعتماد ولم يحال إليهم المرضي.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون يحتاج إعادة دراسة خاصة المادة 40 ، تحتاج إلي إعادة صياعة ، وضرورة عمل زيارة ميدانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل للتعرف على أبرز المعوقات.

وطالب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بضرورة الاستعداد الجيد للمرحلة الثانية لتلافي أي قصور في المرحلة الأولى.

التحديات التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق القطاع الخاص

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