تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلامياً بأحداث عنف الظاهر، لجلسة 13 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.