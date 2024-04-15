لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

في تحول كبير بسياستها، أعلنت شركة أبل مؤخرا عن تغيير سياسة إصلاح الآيفون، والسماح باستخدام قطع الغيار الأصلية من أجهزة آيفون الآخرى للقيام بإصلاح بعض الطرز المختارة.

ووفقا لموقع “ dearborn.org ”أعلنت شركة Apple أنها ستسمح الآن بإصلاح أنواع مختارة من أجهزة iPhone وذلك باستخدام أجزاء Apple الأصلية من أجهزة iPhone الأخرى، وذلك مثل الشاشات والكاميرات.

ويهدف هذا التحديث إلى القيام بتبسيط عملية الإصلاح للمستخدمين، والابتعاد عن طريقة "الاقتران الجزئي" الإلزامية سابقًا والتي كانت تقيد إصلاح أجهزة iPhone.

كانت عملية "الاقتران الجزئي" التي أجرتها شركة Apple تتطلب مطابقة مكونات iPhone، مثل الشاشات والبطاريات، بجانب برنامج الهاتف، والذي يقوم بالتعرف على أرقام تسلسلية محددة، وهذا يعني أن استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء غير مقترنة بهواتف Apple في الأصل قد يؤدي إلى حدوث أعطال.

وعلى سبيل المثال، ستتوقف كلا من الميزات الرئيسية مثل الكاميرا الأمامية وFace ID وخاصية السطوع التلقائي عن القيام بالعمل بشكل صحيح إذا تم القيام باستبدال شاشة جهاز iPhone 15 المكسورة بشاشة من iPhone 15 آخر.

