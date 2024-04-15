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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمهات مصر: نشكر وزير التعليم على تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية

عبير أحمد مؤسس إتحاد
عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجاب لرغبة ومطالب أولياء الأمور بإجراء مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدة أنه دائم الاستجابة.

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، فضلا عن تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة لتدريس المراجعات وتحديد ٣ مقار في كل إدارة تعليمية، ووضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

“أمهات مصر” تشكر وزير التعليم

وقدمت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، الشكر لوزير التعليم والوزارة لحرصهم الدائم علي مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث قامت الوزارة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

 واشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وفي المقابل، دعت مؤسس إتحاد أمهات مصر أولياء الأمور والطلاب، إلى ضرورة التركيز في الدراسة والمذاكرة والمراجعة أولا بأول، استعدادا للامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة للطلاب، حتي يستطيعوا التركيز في مناهجهم.

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