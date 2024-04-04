مؤسس اتحاد أمهات مصر تشيد باهتمام التعليم بتنفيذ توصيات "الحوار الوطني"

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بمتابعة الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء، لإجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني".

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان لها ، إن من الواضح حرص جميع أجهزة الدولة علي أخذ توصيات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بملف التعليم بجدية تامة وتنفيذ علي أرض الواقع، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية في تصريحات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع ملف التعليم في أولى أولوياته.

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، بالتقرير الذي أعده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي رئيس الوزراء، والخاص بتنفيذ توصيات المرحلة الأولي من "الحوار الوطني"، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في سبيل ذلك.

وأوضحت عبير، أن التقرير تطرق وشمل جميع المراحل التعليمية، بما فيها ملف محو الأمية وتعليم الكبار، ولم يغفل أي عنصر من عناصر العملية التعليمية، وهم الطالب والمعلم، وكذلك المناهج والبرامج وكافة الأنشطة التعليمية، بما ينعكس علي تخريج طالب متميز يتمتع بمهارات علي المستوي العالمي.

وأشارت عبير إلي أن وزارة التعليم ركزت أيضا في خطتها علي تنمية روح الولاء والانتماء لدي أبنائنا الطلاب، وذلك من خلال تضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة الحديثة، حيث بدأ ذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف السادس الابتدائي، وستستكمل في المرحلة الإعدادية بعد ذلك، وكذلك قيام الوزارة باستحداث مادة "الوعي الوطني" لطلاب الثانوية العامة، ومفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، مؤكده أن هذا أمر جيد للغاية لتأسيس التلميذ في هذه المرحلة العمرية التي ينطلق بعدها للمجتمع والحياة بشخصية وطنية قوية تتمتع بجميع المهارات.

واستطردت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور : "من الأمور الجميلة في خطة وزارة التعليم، أنها استعانت بالخبراء التربويين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية المصريين في بناء المناهج الدراسية"، مؤكده أن الخبراء والأساتذة المصريين عباقرة ويستطيعون إنجاز ووضع مناهج متميزة، بالتوازي مع التنسيق مع الدول علي المستوي الإقليمي والدولي، لمعرفة أحدث ما توصل إليه العلم لدي هذه الدول، خاصة في التعليم الفني والتكنولوجي.