12 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي رفح السحب اليومي إلى ٣٠ الف من ماكينات إيه تي إم، مشيرا إلى أنه هذا القرار تشجيع للشمول المالي.

وأضاف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية جيدة وتدعم النشاط الافنصادي في مصر والشمول المالي، لافتا الى أن البنك المركزي يعمل لصالح الاقتصاد المصري من خلال القرارات المختلفة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إلى أن 12 مليار جنيه دخلوا البنك المركزي حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أثر بعض الشيء على الاقتصاد.

وأضاف ان سعر الدولار في السوق السوداء 51 جنيه وفي البنوك الرسمية اقل بثلاث أو أربع جنيهات الأمر الذي يعد تطورا مهما في السيطرة على السوق السوداء للدولار في مصر.