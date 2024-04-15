المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في الهيروين بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بمركز شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14453 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سید.ا.م.ا"، 49 سنة، فلاح، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 7 / 2023، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار المتهم بالمواد المخدرة فاستصدرت إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل قوة أمنية إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم أبصر المتهم مترجلاً بجانب الطريق ممسكاً بحقيبة جلدية سوداء فضبطه منتزعاً الحقيبة بيده والذي عثر بداخلها على 3 قطع حجرية لمسحوق بيج اللون وكذا حقيبة بلاستيكية بداخلها 85 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق بداخل اللفافات والقطع الحجرية لجوهر الهيروين المخدر.

كما عثر بداخل الحقيبة على ميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لتجزئة المواد المخدرة وإعدادها للبيع.