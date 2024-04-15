رئيس تحرير «الأخبار»: مؤسسات الصحافة القومية تهدف للبناء والتأثير في الشخصية المصرية

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الصحف القومية مؤسسات لها تاريخ وحضور راسخ في وجدان وعقل الإنسان المصري، مردفا: «الحديث الآن لا يدور على فقط الصحف ولكن القنوات التلفزيونية نجومها صحفيين من أبناء هذه المؤسسات، والمواقف الإلكترونية ونجومها من أبناء هذه المؤسسات، وكتاب السيناريو أيضا».

وأضاف «السعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المؤسسات هي مؤسسات إنتاج معرفة ووعي وإبداع، وتعد حصون للحفاظ على العقل المصري على مدى أجيال طويلة، ومن الصعب اختزال رسالة المؤسسات الصحفية القومية في مجرد إصدار الصحف أو المجلات ولكن هذا نشاط من ضمن أنشطة هذه المؤسسات.

ولفت أن هذه المؤسسات لبناء الشخصية المصرية والتأثير فيها، وتعد مدارس مرت بأجيال مختلفة وتحولات كبيرة، مردفا: «لكن الدرس التي تعلمناه أن مواكبة التغيير هو الهدف، فكانت هناك مرحلة كان الخبر الصحفي هو الترند في هذا العصر، اليوم الصحافة الجديدة هي صحافة العمق».