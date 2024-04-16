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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير كمونة: عبد المنعم عليه استعادة مستواه واللعب بدون "فذلكة"

صدى البلد

قال سمير كمونة نجم الأهلي السابق ان خط دفاع الأهلي لا يوجد به انسجام بين ثنائي الفريق محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومستواهم الفترة الأخيرة بعيد تماما .

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة mbc : " الأهلي يفتقد تواجد ياسر إبراهيم بشكل كبير وغيابه له تأثير على آداء الفريق خاصة وان هناك أخطأ كبيرة بين عبد المنعم وربيعة في بعض المباريات ".

وتابع " اوجه رسالة لعبد المنعم بالعودة لمستواه وعدم اللعب "بفذلكة" لانه الفترة الأخيرة يقدم أخطاء كبيرة ومستواه بعيد تماما عن ما كان عليه ".

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