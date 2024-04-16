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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام شلتوت: كولر أهدى الزمالك الفوز في القمة على طبق من ذهب

صدى البلد

أكد عصام شلتوت مستشار تحرير موقع القاهرة 24 أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الفوز على فريق الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عصام شلتوت مستشار تحرير موقع القاهرة 24  عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الزمالك استحق الفوز على فريق الأهلي في القمة وكان الأفضل طوال شوطي المباراة وحقق ثلاث نقاط غالية في مشوار مسابقة الدوري الممتاز ".

وتابع:" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر أهدى الزمالك الفوز على طبق من ذهب بسبب التشكيل الغريب الذي بدأ به المباراة ".

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