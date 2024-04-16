في مارس.. مطار القاهرة يحرر 55 محضر تهرب لمسافرين عرب وأجانب

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية ٥٥ محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر مارس ٢٠٢٤ الماضى .

حيث تم تحرير ٦ محاضر ضبط وتهرب جمركى فى مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أحمد على السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة وإشراف مديري الإدارات هاشم مصطفي ومحمد حفظي ومحمد حميدة و فتحي فوزي .

وتم تحرير ١٤ محضر ضبط وتهرب جمركى في مبني الركاب رقم ٢ برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ وإشراف مديرى الإدارات أحمد عبد الهادي ومصطفي الجندي وصبحي ربيع وأحمد الحكش وهاني أبو طالب الذي تحرر تحت اشرافه ١٢ محضر ضبط خلال شهر مارس .

كما تم تحرير ١٠ محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٣ برئاسة أسامة دياب القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة وإشراف مديري الإدارات كل من سيد ممدوح وعبد العظيم حمادة و الدكتور حسين هيكل ورافت وهيب ونوابهم .

وتم تحرير هذه المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات بضائع متنوعة ومختلفة منها كمية من المواد المخدرات والأدوية المدرجة بجداول المخدرات والأدوية البشرية والقساطر والعدسات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومستلزمات طب وجراحة الأسنان والعاج (سن الفيل) وعدد من الأسلحة البيضاء والمناظير والهواتف المحمولة واكسسواراتها وأجهزة البلاي استيشن والأقلام الذكية .

وبذلك يكون إجمالي محاضر الضبط المحررة خلال شهر مارس ٢٠٢٤ بالادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ٥٥ محضر ضبط جمركي منهم ١٢ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ١ و ٢٢ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٢ و ٢١ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣.

وشارك في أعمال الضبط إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الأمن الجمركي وإدارات لشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.